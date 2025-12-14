TBMM'de istismar skandalı... Çocuğun babası konuştu: '2018 yılında da belki de...'

TBMM'de staj yapan çocukların istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TBMM'ye emanet edilen genç kızımıza ihanetle karşılık verildi ancak kimsenin gündemi değil" diyerek tepki gösterirken CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ı istifaya davet etti.

İstismara uğrayan çocuğun babası, Sözcü TV’ye konuştu:

"Ben evladımın bu şikayetini anladığımda derhal gereğinin yapılmasını talep ettim. Evladımın oradan uzaklaştırılmasını sağladım. Kızım psikolojik tedavi görecek. Genel Sekreterlik kızım için seferber oldu. Genel Sekreter Hüseyin Kürşat Bıyık'a teşekkür ediyorum. Görüyoruz, mecliste barikatlar yıkıldı. Muhalif vekiller de orada tepki gösterdi sağ olsunlar ama bizi hiçbir siyasetçi aramadı. Keşke arasalardı. 2018 yılında da belki de aynı kişiler benzer işler yaptılar ama kimse ciddiye almamış. Benim çağrımı dikkate aldılar ve çalışma başlatıldı."