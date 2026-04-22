TBMM’de kabul edildi: Doğum izni ve sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi

22.04.2026 23:23:00
Güncellenme:
DHA
Sosyal medyanın 15 yaş altındaki çocuklara yasaklanmasını ve kadınların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını öngören Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

DOĞUM İZNİ 16 HAFTAYA ÇIKARILDI

Yasayla kadın işçilerin doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya yükseltildi. Böylece doğum öncesi 8 hafta ile birlikte toplam ücretli izin süresi 24 haftaya çıktı. Çoğul gebelikte bu süre 26 haftaya kadar uzayabilecek.

Eşin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi de 5 günden 10 güne çıkarıldı.

SOSYAL MEDYAYA YAŞ DÜZENLEMESİ

Düzenleme kapsamında sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırı getirildi. 15 yaş altına ilişkin kullanım ve erişim koşullarına yeni sınırlamalar uygulanacak.

