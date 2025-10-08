TBMM'de 'Öcalan' sloganına suç duyurusu

TBMM'de DEM Parti grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Sloganlara ilişkin Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, harekete geçeceklerini duyurdu.

"BU UTANÇ YETER"

Sözcü TV'de konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Suç duyurusunda bulunacağız. Meclis Başkanlığı, Meclis'in hükmü şahsiyetini koruyacak. Terörü övmek, teröristi övmek, teröristliğine slogan atmak şu anda suçtur. Bu hükümet, Meclis'inde evlatlarının katiline slogan attıran, evlatlarının katilinin posterlerini astıran, evlatlarının katili olan bu terör örgütüne efendim dil pazarlığı yaptıran, anayasasını konuşturan, kimliğini konuşturan bir koalisyon olarak tarihe geçmiştir. Bu utanç bunlara yeter" dedi.

Ağıralioğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

