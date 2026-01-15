TBMM'deki odasının kapısına öldürülen kadınların fotoğrafını asan CHP'li Dinçer: 'Bunlar sadece birer sayı değil'

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Türkiye’deki kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla TBMM’deki odasının kapısına öldürülen kadınların fotoğraflarıyla sayısının yer aldığı takvimi asıyor. Dinçer, her ay takvimi ve fotoğrafları güncelliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Dinçer, "Bir nevi 'farkındalık' takvimi görevi gören bu takvimde, her ay Türkiye genelinde öldürülen kadınların sayısı yer alıyor. Sadece bir istatistik olarak değil, kaybedilen yaşamların birer nişanesi olan bu rakamlar, Meclis çatısı altında kadın cinayetlerine karşı somut adım atılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

2025 BİLANÇOSU: 446 CAN KAYBI

2025 yılının kadınlar için karanlık geçtiğini belirten Dinçer, şunları dile getirdi:

"Geride bıraktığımız yılda tam 446 kadın, erkek şiddetinin kurbanı oldu. Meclis’teki makam odamızın önünden geçen her siyasetçinin, her görevlinin ve ziyaretçinin bu rakamlara bakmasını hedefledik. Bunlar sadece birer sayı değil; birer anne, birer evlat, birer arkadaştı. 2025 yılında 446 kadının hayalleri ellerinden alındı. Biz hayattan koparılan kadınları unutmamak, onları herkesin görmesini sağlayarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Kapımızın önünden geçenler bazen inanamadı. Gerçekten bu kadar kadın bu yıl mı öldürüldü? Nasıl öldürülmüşler gibi sorular soruyorlar. Biz bu takvimi kapımızdan indirmek, rakamların sıfırlandığı günü görmek istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun etkin bir şekilde uygulanana kadar susmayacağız. 2026 yılı için de yeni bir takvim oluşturarak bu uygulamayı sürdüreceğiz! Kadınların yaşadıkları tüm zorlukları her platformda haykırmaya devam edeceğiz."

Dinçer, kadın cinayetlerinin sadece adliye saraylarında veya haber bültenlerinde kalmaması, yasama organının merkezinde sürekli gündem olması gerektiğini vurguladı.