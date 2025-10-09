TBMM Genel Kurulu'nda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 4 kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen; 219 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti arasında tercihli ticaret anlaşmasının onaylanmasının uygun görülmesine dair kanun teklifi, 206 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya hükümeti serbest ticaret anlaşması ortak komitesinin 30 Ekim 2024 tarihli ve 01/2024 sayılı kararının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, 96 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti arasında denizcilik anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ile 43 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya hükümeti arasında uygun görülen alanlarda gerçekleştirilecek projelerin finansmanı hakkında anlaşmanın onaylanmanın uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu 14 Ekim Salı günü açılmak üzere kapandı.