Vekiller Meclis kulisinde Devlet Bahçeli ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi! CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'dan, Bahçeli'ye: 'Meclis sizinle güzel...'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda konuşmaları izledi.

Genel Kurula saat 13.45 sıralarında gelen Bahçeli, doğrudan salona geçti.

Bahçeli, konuşmaları boynunda Filistin’i sembolize eden ve üstünde Türk bayrağı bulunan atkıyla takip etti. Birleşime ara verildiği sırada Bahçeli, yanında partililerle kulise geçti.

CHP KADIN KOLLARI BAŞKANI'NDAN, BAHÇELİ'YE: 'MECLİS SİZİNLE GÜZEL'

Bahçeli kuliste otururken, kuliste bulunan CHP Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile CHP’li Nurhayat Altaca Kayış, yanına giderek selamlaştı.

Bahçeli’ye “Meclis sizinle güzel” diyen Asu Kaya, “Biz hekimler açısından bir hastanın yeme içmesi yerindeyse eğer, sağlıklıdır, afiyettedir demektir. Sizi kurabiyeleri yiyor görünce bundan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istedim” diye konuştu.

Bahçeli de ''Sağolun. Bir fotoğraf çektirelim'' dedi.

''Memnuniyetle'' karşılığını veren Asu Kaya, “Tanışıklık nereden dediler, dedim ki Osmaniye Milletvekiliyiz ama aynı zamanda büyükbabam tarafından, merhum babamızla tanışıklığı, komşuluğu var, onu ifade ettim'' dedi.

VEKİLLER SIRAYA GİRDİ

Bunun üzerine ''Hürmet duyduğumuz bir ailedir'' diyen Bahçeli'ye, Asu Kaya teşekkür ederek, “Ben de hürmet duyuyorum” ifadesini kullandı. Asu Kaya, Bahçeli ile fotoğraf çektirdikten sonra ayrıldı.

Asu Kaya’nın ardından, MHP’li vekiller sıraya girerek Bahçeli ile fotoğraf çektirdi. Bahçeli, Genel Kurul Salonu’na girerken karşılaştığı Yeni Yol grubunun milletvekilleriyle de selamlaşarak sohbet etti.