TBMM Genel Kurulu toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle kapandı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 19:22

Güncelleme: 25.02.2025 - 19:22

TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesi beklenen ve kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü konularında ciddi kısıtlamalara ve keyfi uygulamalara yol açabileceği gerekçesiyle eleştirilen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi muhalefet milletvekilleri tarafından yoklama istendi.

Yapılan yoklamada AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın yoklama pusulası vermesine rağmen Genel Kurul Salonunda bulunmadıkları tespit edildi. İki kez toplantı yeter sayısının bulunanamaması nedeniyle TBMM Genel Kurulu, yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapandı.