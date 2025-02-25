TBMM Genel Kurulu toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle kapandı

TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesi beklenen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri toplantı yeter sayısının iki kez bulunamaması üzerine kapandı.

TBMM Genel Kurulu toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle kapandı
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 19:22

TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesi beklenen ve kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü konularında ciddi kısıtlamalara ve keyfi uygulamalara yol açabileceği gerekçesiyle eleştirilen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi muhalefet milletvekilleri tarafından yoklama istendi. 

Yapılan yoklamada AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın yoklama pusulası vermesine rağmen Genel Kurul Salonunda bulunmadıkları tespit edildi. İki kez toplantı yeter sayısının bulunanamaması nedeniyle TBMM Genel Kurulu, yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapandı. 


Etiketler: #TBMM #TBMM Genel Kurulu

İlgili Haberler

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu’nda gerginlik… MHP’li Celal Adan’dan AKP sıralarına ‘azar’: ‘Terbiyeli ol’

TBMM Genel Kurulu’nda gerginlik… MHP’li Celal Adan’dan AKP sıralarına ‘azar’: ‘Terbiyeli ol’
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken açıklama: İmralı'dan 'ümitli'; TÜSİAD'a 'tepkili'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken açıklama: İmralı'dan 'ümitli'; TÜSİAD'a 'tepkili'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler