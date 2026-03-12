TBMM gündeminde bulunan ‘torba teklife’ özelleştirme eleştirisi: ‘Kupon araziler’ satışta!

TBMM Genel Kurul’unda görüşülecek olan “torba teklif” ile kamu kurumlarına ait bazı taşınmazların “ihtiyaç fazlası” olduğu gerekçesiyle satılmasının önü açılıyor. Teklifin genel gerekçesinde de, kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası taşınmazlarının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satılmasına olanak tanıyan düzenlemeye yer verildiği belirtiliyor. Düzenleme kapsamında 230 adet ve yaklaşık 5.5 milyon metrekare büyüklüğündeki kamu taşınmazının özelleştirilmesi planlanıyor. Bu satışlardan 35 ila 45 milyar lira arasında gelir elde edilmesi hedefleniyor. Satış kapsamına alınan taşınmazlar arasında değeri yüksek alanlar da bulunuyor.

İHTİYAÇ FAZLASI GEREKÇESİ

CHP Karabük Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, listede; Ankara Çankaya, İstanbul Beyoğlu Müeyyetzade, Fatih Süleymaniye, Kadıköy Osmanağa, Şişli Kaptanpaşa, Ankara Çankaya Fidanlık ve Kavaklıdere ile Antalya Kaş Kalkan-Menteşe gibi yüksek ticari değere sahip bölgelerde bulunan taşınmazların da yer aldığına dikkat çekti. Akay, düzenlemenin kamu varlıklarının satışına zemin hazırladığını belirterek sert eleştirilerde bulundu. Akay, “Torba teklifin içinde yer alan bu düzenleme ile Türkiye’nin dört bir yanında bulunan kamu arazileri ‘ihtiyaç fazlası’ gerekçesiyle satış listesine konuluyor. Oysa listede yer alan taşınmazların önemli bir bölümü Ankara, Antalya ve İstanbul’un en değerli bölgelerinde bulunan ‘kupon araziler.’ Devletin en kıymetli arsalarının bu şekilde satışa çıkarılması kabul edilemez” dedi.

‘BÜTÇE AÇIĞI KAPATILACAK’

Akay, kamu taşınmazlarının bütçe açıklarını kapatmak için kullanılmasına da tepki göstererek, şunları söyledi:

“İktidarın hedefi bu satışlardan 35-45 milyar lira gelir elde etmek. Ancak yıl sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen satış tutarı yaklaşık 1 milyar lira civarında. Yani bir yandan devletin en değerli arazileri satış listesine konuluyor, diğer yandan beklenen gelir son derece sınırlı. Bütçe açıklarını kapatmanın yolu kamu varlıklarını elden çıkarmak değildir.”

Akay, kamu arazilerinin gelecek kuşakların ortak varlığı olduğuna işaret ederek, “Kamu arazileri hükümetin değil, milletin malıdır. Bu taşınmazlar kısa vadeli gelir elde etmek için satışa çıkarılamaz. Kamu varlıklarını korumak, değerlendirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak devletin temel sorumluluğudur” değerlendirmesini yaptı.