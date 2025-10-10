TBMM gündemine taşındı: CHP'den, Bakan Tekin'e 'kadrolu okul sağlığı hemşiresi' çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, okullara kadrolu okul sağlığı hemşiresi görevlendirilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

Teklifte, okullara 75 bin okul sağlığı hemşiresi ataması önerilerek "15 milyon çocuğumuzun acil sağlık hizmetlerinin karşılanması çocuklarımızın geleceği açısından çok önemlidir. Kanun teklifimizle 59 bin okula 75 bin okul sağlığı hemşiresi kadrosu ihdas edilmiş olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Özçağdaş, okullara kadrolu okul sağlığı hemşiresi görevlendirilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Kanun teklifi gerekçesinde okullarda okul sağlığı hemşiresinin olmamasının çocukların eğitim-öğretim hayatını önemli ölçüde etkilediğini aktaran Özçağdaş, verdiği kanun teklifi ile 59 bin okula 75 bin okul sağlığı hemşiresi kadrosu ihdas edilmesini önerdi.

Özçağdaş, kanun teklifinin gerekçesinde şunları kaydetti:

“Eğitim-öğretim faaliyetleri esnasında okullarımızda her yıl çok sayıda okul kazası meydana gelmektedir. Ayrıca çocuklarımız beklenmedik sağlık sorunları yaşayabilmektedir. Özellikle yaralanmalı ve acil sağlık sorunlarında anlık müdahale çok önemlidir. Okullarda her gün yüzlerce öğrenci bir arada bulunmakta ve çeşitli sosyal, sportif ya da günlük etkinlikler yapmaktadır. Bu yoğun ortamda, öğrencilerin karşılaşabileceği sağlık sorunları ve kazalar oldukça fazladır.

Ayrıca kronik rahatsızlığı olan öğrencilerin acil durumlarında müdahale edecek sağlık personelinin bulunmaması büyük bir eksikliktir. Bu nedenle okullarda bir hemşirenin bulunması, kazalara ilk müdahaleyi yaparak öğrencilerin sağlığını koruyacak ve olası ciddi sonuçların önüne geçecektir. Okul hemşiresi, sadece kazalara değil, aynı zamanda sağlık eğitimi, hijyen bilinci ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması konularında da öğrencilere katkı sağlayacaktır.”

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Okullarda hemşire olmamasından kaynaklı birçok yaralanma ve ölüm olayına müdahale edilemediğini belirten Özçağdaş, teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nda, 2 Eylül 2024 tarihinde Ordu'da bir öğretmenin kullandığı otomobilin okul bahçesinde çarptığı 7 yaşındaki Miray Aslan hayatını kaybetmiştir. 26 Kasım 2024 tarihinde birinci sınıf öğrencisi Elvin Ak teneffüste merdivenlerden inerken fenalaşmış ve hayatını kaybetmiştir. 20 Eylül 2024'te İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Gizem Kazdal, yangın merdiveninden düşerek ağır yaralanmış ve hastanede vefat etmiştir."

TEKLİF KABUL EDİLİRSE, OKULLARA 75 BİN OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRESİ İHDAS EDİLECEK

Özçağdaş, 15 milyon çocuğun acil sağlık hizmetlerinin karşılanmasının gelecekleri açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kanun teklifimiz ile 59 bin okula 75 bin okul sağlığı hemşiresi kadrosu ihdas edilmiş olacaktır" bilgisini verdi.

Özçağdaş’ın verdiği kanun teklifi şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda okul sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere okul reviri açılır. Okul sağlığı ve hizmetleri ile okul revirinin iş ve işlemlerini yürütmek üzere sağlık hizmetleri sınıfında Okul Sağlığı Hemşiresi istihdam edilir. Okullarda okul sağlığı ile revir hizmetlerinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça altı ay içerisinde yayınlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

Milli Eğitim Bakanlığı, taşra teşkilatı için ekteki listede yer alan kadrolar ihdas edilmiştir. İhdas edilen bu kadrolara 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgi mevzuat çerçevesinde en son gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları esas alınarak belirlenecek başarı sırasına göre istihdam edilmek üzere 75.000 Okul Sağlığı Hemşiresi atanması yapılır. Atanma usul ve esasları kanunun yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenerek ilan edilir ve 2026 yılının Ocak ayı sonuna kadar atamalar yapılır."