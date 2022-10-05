TBMM, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 2 yeni üye seçti

TBMM'deki oylama ile Recep Keskin ve İsmail Aydın, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine seçildi.

AA
05 Ekim 2022 Çarşamba, 20:47
TBMM, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 2 yeni üye seçti
Abone Ol google-news

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna iki yeni üye seçimi gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da partilerin grup önerilerinin ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boşalan iki üyenin yerine belirlenecek isimler için seçime geçildi.

AKP grubu, kendisine düşen iki üyenin belirlenmesi için İsmail Aydın, Recep Keskin, Ümit Kocadaş, ve Mikail Öğürtay'ı aday olarak gösterdi.

Gizli oylama ile yapılan seçimde Recep Keskin ve İsmail Aydın kurulun yeni üyeleri oldu.


Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Recep Keskin İsmail Aydın Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler