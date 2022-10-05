TBMM, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 2 yeni üye seçti
TBMM'deki oylama ile Recep Keskin ve İsmail Aydın, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine seçildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna iki yeni üye seçimi gerçekleştirildi.
Genel Kurul'da partilerin grup önerilerinin ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boşalan iki üyenin yerine belirlenecek isimler için seçime geçildi.
AKP grubu, kendisine düşen iki üyenin belirlenmesi için İsmail Aydın, Recep Keskin, Ümit Kocadaş, ve Mikail Öğürtay'ı aday olarak gösterdi.
Gizli oylama ile yapılan seçimde Recep Keskin ve İsmail Aydın kurulun yeni üyeleri oldu.
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