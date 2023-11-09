Son dakika... CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonda görüştü
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir telefon gerçekleştirdiğini, "darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettiğini" açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını "darbe girişimi" olarak değerlendiren Özel, Kurtulmuş'tan Meclis'i olağanüstü toplamasını talep ettiğini belirtti.
Özel'in X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim.
Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti'yle planlı programlarının ardından, gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti.
Kendisinin başkanlığında yapılacak Danışma Kurulu toplantısına partimiz adına bizzat katılacağım."
Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim.— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 9, 2023
Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti'yle planlı programlarının ardından, gün…
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