Son dakika haberi... TBMM Danışma Kurulu toplanıyor: Gündem Yargıtay kararı!

Son dakika haberi... Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmederek, karara imza atan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasına yönelik tepkiler sürüyor. Bu kapsamda TBMM Danışma Kurulu Yargıtay kararı gündemiyle saat 16.00'da toplanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 12:59
Son dakika haberi... TBMM Danışma Kurulu toplanıyor: Gündem Yargıtay kararı!
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Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmederek, karara imza atan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Bu kapsamda TBMM Danışma Kurulu, Yargıtay kararı gündemiyle saat 16.00'da toplanacak.

ÖZEL TALEP ETMİŞTİ!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurmuştu.

Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını "darbe girişimi" olarak değerlendiren Özel, Kurtulmuş'tan Meclis'i olağanüstü toplamasını talep ettiğini belirtmişti.


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