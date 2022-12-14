TBMM'de 'zeytinlik talan yasasına' tepki: 'Tutunduğumuz tek dalımızı kesmek istiyorlar'

14 Aralık 2022 Çarşamba, 14:24

Zeytinlik alanlarını talana açan, zeytinliklerde madencilik faaliyetlerine izin verilmesini öngören 'Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda başladı.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) çağrısıyla Muğla'dan gelen yaklaşık 100 zeytin üreticisi, TBMM kapısında toplandı. Grubun, bütçe görüşmeleri nedeniyle ziyaretçi yasağı olması nedeniyle içeriye girişine izin verilmedi.

Muhalefet milletvekilleri, grubu, kendi araçları ile Meclis kampüsüne taşıdı. Ellerinde 'Zeytinime dokunma' yazılı pankart bulunan grup, getirdikleri zeytin dallarından yaptıkları taçları başlarına taktı.

'KÖMÜR İÇİN ZEYTİNLİKLERİMİZİ FEDA ETTİRMEYECEĞİZ'

Grup adına açıklama yapan zeytin üreticisi Necla Işık, "İkizköy Akbelen'de tam 1,5 yıldır nöbet var. Biz buraya derdimizi anlatmaya geldik. Gecenin bir yarısında yağmur çamur demeden zeytinimizi, çoluğumuzu çocuğumuzu, her şeyimizi bırakıp buralara kadar koştuk. Fakat gördük ki yine köylünün sesi kesilmeye çalışılıyor. Bir avuç köylüyüz burada. Biz buraya savaşmaya gelmedik. Topumuz, tüfeğimiz zeytinler. 'Barışın simgesi, şifadır, ata mirasıdır' dedik. 'Niçin kömür uğruna feda ediliyor' diye sormak için buradayız. Kömür için zeytinliklerimizi asla feda ettirmeyeceğiz. Bu sefer zeytinimizi, toprağımızı vermeyeceğiz. Tutunduğumuz tek dalımızı kesmek istiyorlar. Kestirmeyeceğiz ne pahasına olursa olsun" dedi.

'TEKLİF GERİ ÇEKİLMELİDİR'

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, "Muğla Milas’tan gelen bu gördüğünüz insanların temel geçim kaynağı zeytindir. Zeytin yasasıyla ellerinden alınmak istenen bu zeytin ağaçları, artık onların elinden çıkmak durumunda kalıyor. Zeytini; gıda, geçim ve sağlıkta kullanan ülkelerin zeytinle ilgili herhangi bir probleminin olmadığını görüyoruz. Ama Muğla'mızda ve ülkemizde problem var. Buna karşı bu hemşehrilerim, akrabalarım buradalar" açıklamasında bulundu.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise kanun teklifinin mal kaçırırcasına getirildiğini söyleyerek, "Kamu zararı yaratacak olan bu yasa teklifi, geri çekilmelidir" diye konuştu.