Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:40

Güncelleme: 24.12.2024 - 11:40

TCDD, farklı illerde göevlendirmek üzere ön lisans mezunu 204 makinist alımı yapıyor. Peki, TCDD 204 makinist alımı için başvurular ne zaman bitiyor? TCDD 204 makinist alımı başvuru şartları neler?

TCDD 204 MAKİNİST BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 23-27 Aralık 2024 tarihlerinde alınacak. Adaylar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.

SÖZLÜ SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamanın 50 puanlık kısmı adayın fiziki yeterliliğinin, ifade becerisinin, uygulama yapıldığı takdirde pratik bilgisinin değerlendirildiği “BECERİ” alanından, kalan 50 puanlık kısmı ise adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü “MESLEKİ YETERLİLİK” alanından oluşur. Değerlendirme neticesinde toplam 60 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır.