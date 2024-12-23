Yayınlanma: 23.12.2024 - 14:28

Güncelleme: 23.12.2024 - 14:28

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen öğrenciler için sağlanan 2024 YLSY (Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Bursu) başvurularının başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Peki, YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs başvurusu nasıl yapılır? YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs başvuruları ne zaman?

YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen öğrenciler için sağlanan 2024 YLSY (Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Bursu) başvuruları, 23 Aralık'ta başladı. Bu yıl, resmi burslu statüde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek amacıyla 668 öğrenci yurt dışına gönderilecek. YLSY bursu, Türkiye’nin nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan ve 1416 sayılı Kanun’a dayalı olarak verilen prestijli bir program.

YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YLSY burs başvuruları 23-31 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, Bakanlığın REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi) internet adresi üzerinden yapılacak. Adayların başvuruyu gerçekleştirebilmesi için T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ve bir yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını kullanarak sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Başvuru ekranı, 23 Aralık 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak ve başvurular 31 Aralık 2024 saat 17.00'de sona erecek. Başvuru süreciyle ilgili herhangi bir aksaklık yaşamamak için belirtilen tarih aralığında işlemlerin tamamlanması önem taşıyor.