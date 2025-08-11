Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, toplam 229 işçi alımı gerçekleştirecek. Alınacak işçilerden 5 makinist, sözlü sınav ile belirlenecek. Kalan 224 aday ise kura yöntemiyle seçilecek. Peki, TCDD işçi alımı başvurusu ne zaman? TCDD 229 işçi alımı kura çekimi ne zaman? TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TCDD’nin tren makinisti ve 224 işçi alımı için başvurular, 11-15 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapan adaylar, evrak teslimini şahsen yapacak.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların ardından belge teslimleri, Bölge Müdürlüklerindeki Personel Mali İşler Servis Müdürlüklerine yapılacak. Başarılı adaylar arasından 224 işçi alımı için kura çekimi, 11 Eylül günü TCDD Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten

ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış

olmak,

4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak ayrıca erkek olmak

şartı aranacaktır.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.İhtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate

alınacaktır.

7. Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri

yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik

ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve

başlatılmayacaktır,

9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi

bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik

rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş

sayılır,

11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi

olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu

belgelemek şartları aranır.