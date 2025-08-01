TCDD’ye uyarılı karar: Afganistan yardımlarında sahte belge tespit edilirse ödeme faiziyle geri alınacak

Türkiye’den Afganistan İslam Cumhuriyeti’ne gönderilecek insani yardımlar için TCDD Taşımacılık AŞ görevlendirildi. Bu görevlendirme nedeniyle oluşacak bedel ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Ancak görevlendirme kararında “sahtecilik” uyarısı da yapıldı.

Görevlendirmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün yayınlandı. Karara göre, TCDD Taşımacılık AŞ, 31 Aralık 2025 tarihine kadar Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan veya Türkiye-İran-Afganistan güzergahı boyunca nakliye işiyle görevlendirildi. Görevlendirme nedeniyle TCDD Taşımacılık A.Ş. muhasebe kayıtlarına göre gerçekleşen görevlendirme bedeli; TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde öngörülen ödenek ve nakit planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek. TCDD Taşımacılık AŞ. tarafından yapılacak ödeme talebinde, bu görev kapsamında oluşacak taşıma ücreti ile diğer ek masraflara ilişkin ayrıntılı döküme yer verilecek.

‘SAHTE BELGE’ UYARISI

Yapılacak ödemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenecek. Yapılan inceleme sonucunda hesaplanan tutar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden yapılmış ödemeler arasında fark bulunduğunun tespit edilmesi halinde taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine getirecek. Ancak TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan talebin “sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve işlemlere ilişkin tutarları” da içerdiğinin tespiti hâlinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teşebbüse ödenmiş bulunan tutar, söz konusu ödemenin yapıldığı tarihten itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasa çerçevesinde gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilecek. Bu arada her durumda malzemelerin Afganistan’a teslim edilmesine ilişkin olarak düzenlenen teslim tesellüm tutanakları veya taşınan yardım malzemelerinin hasarsız ve tam teslim edildiğine dair Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan yazı ile taşıma yapan ya da taşımaya aracılık eden firmaların ilgili güzergâh boyunca taşıma yapmaya yetkili olduklarına dair belgeler de sunulacak.