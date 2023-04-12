TCDD’de denetime yeni ayar: Başmüfettiş olarak çalışma şartı kaldırıldı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2023 - 04:00

Eskiden TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı’na kurulda görevli başmüfettişler arasında atama yapılabiliyordu. Ayrıca başmüfettiş unvanını aldıktan sonra kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar arasından da teftiş kurulu başkanlığına atama olabiliyordu. Ancak dün atanma şartları sil baştan değiştirildi.

Buna göre, kurul başkanlığına, kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı dahil en az 5 yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılabilecek. Böylece TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atanabilmek için kurumda başmüfettiş olarak görev yapma şartı da kaldırılmış oldu. Kamuda en az 5 yıl müfettişlik hizmeti bulunanlar TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atanabilecek.

Ayrıca bu 5 yıllık süre içerisinde müfettiş yardımcılığı da sayılacak. Yani 5 yıllık müfettişliğin bir bölümünü müfettiş yardımcısı olarak geçirenler de teftiş kurulu başkanlığına atanabilecek.