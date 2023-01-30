TCDD'den İzmir'de "yüksek gerilim" uyarısı
TCDD, 3 Şubat'ta yapılacak çalışma kapsamında verilecek yüksek gerilim nedeniyle, İzban Banliyö Hattı'na yaklaşılmaması konusunda uyardı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) yapılan açıklamada, "İzmir Banliyö Hatlarında İlave Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması İşi" kapsamında 3 Şubat Cuma günü, Halkapınar-Alsancak Liman istasyonları arası demiryolu elektrifikasyon hattına 25 bin volt gerilim verileceği kaydedildi.
Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu belirtildi.
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