TCDD’nin kaldırdığı Atatürk’ün ‘Beyaz Vagonu’na Çiğli talip oldu!
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt içi gezilerinde kullandığı ‘Beyaz Vagon’un yeniden ziyarete açılması için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) çağrı yaptı. Gümrükçü, “ Cumhuriyetimizin 100. yılında Beyaz Vagonu tüm İzmirlilerle tekrar buluşturmak istiyoruz” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926’dan 1937’ye kadar yurt içi gezilerinde kullandığı ve 2020 yılında bir gece yarısı Alsancak’taki yerinden kaldırılarak ziyarete kapalı bir alana taşıdığı Beyaz Vagon’a Çiğli Belediyesi talip oldu.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ziyarete kapalı olan Beyaz Vagon ile ilgili Twitter’dan TCDD yetkililerine çağrıda bulundu.
“ÇİĞLİ’YE YAKIŞIR”
Başkan Gümrükçü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Üç yıl önce bir gece yarısı operasyonuyla İzmir’imizden aldığınız Atamızın yadigarı Beyaz Vagona üç yıl önce olduğu gibi bugün de talibiz. Atatürk’ün kullandığı Beyaz Vagonun yerinden kaldırılması kabul edilemez. Bu vagon, Atatürk’ün İzmir’e olan sevgisinin ve Cumhuriyet’in kuruluşunun sembolüdür. Demiryolu geçmişimizle bu emanete layık kentimiz Çiğli’de Cumhuriyetimizin 100. yılında Beyaz Vagonu tüm İzmirlilerle tekrar buluşturmak istiyoruz. Bedeli ne olursa olsun bu emaneti Çiğli’mize getirmeye hazırız! Bu hususta gerekli girişimleri başlatacağız. ‘Beyaz vagon Çiğli’ye yakışır” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- YKS şampiyonları hangi üniversiteleri tercih etti?
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- KKM kararının ardından sert tepki!
- Ölen 12 kişinin kimliği belli oldu
- MasterChef'te gözyaşlarına boğan eleme!
- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
- Birleşik Krallık'tan gelmişti: Kan kaybından öldü
- Barış yemeğinde meydan savaşı çıktı