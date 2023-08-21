TCDD’nin kaldırdığı Atatürk’ün ‘Beyaz Vagonu’na Çiğli talip oldu!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 14:57

Güncelleme: 21.08.2023 - 14:58

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926’dan 1937’ye kadar yurt içi gezilerinde kullandığı ve 2020 yılında bir gece yarısı Alsancak’taki yerinden kaldırılarak ziyarete kapalı bir alana taşıdığı Beyaz Vagon’a Çiğli Belediyesi talip oldu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ziyarete kapalı olan Beyaz Vagon ile ilgili Twitter’dan TCDD yetkililerine çağrıda bulundu.

“ÇİĞLİ’YE YAKIŞIR”

Başkan Gümrükçü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Üç yıl önce bir gece yarısı operasyonuyla İzmir’imizden aldığınız Atamızın yadigarı Beyaz Vagona üç yıl önce olduğu gibi bugün de talibiz. Atatürk’ün kullandığı Beyaz Vagonun yerinden kaldırılması kabul edilemez. Bu vagon, Atatürk’ün İzmir’e olan sevgisinin ve Cumhuriyet’in kuruluşunun sembolüdür. Demiryolu geçmişimizle bu emanete layık kentimiz Çiğli’de Cumhuriyetimizin 100. yılında Beyaz Vagonu tüm İzmirlilerle tekrar buluşturmak istiyoruz. Bedeli ne olursa olsun bu emaneti Çiğli’mize getirmeye hazırız! Bu hususta gerekli girişimleri başlatacağız. ‘Beyaz vagon Çiğli’ye yakışır” ifadelerini kullandı.