TCDD'nin raporlarındaki kaza verilerine sansür

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü her yıl faaliyet raporlarında “Tren İşletmeciliği İle İlgili Kazalar” başlığıyla son bir yılda meydana gelen kazaları ve bu kazaların nasıl gerçekleştiğini açıklıyordu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; TCDD’nin kısa bir süre önce açıklanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda ise “Tren İşletmeciliği İle İlgili Kazalar” başlıklı bölümünün yer almadığı görüldü. Rapordan bu kısmın neden çıkarıldığına ilişkin de bir bilgiye yer verilmedi. Oysa ki 2021 yılında birçok tren kazası meydana gelmişti.

Sadece geçen yıl meydana gelen bazı tren kazaları şu şekilde:

• 29 Ekim 2021: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir hâlindeki yolcu treni kaza yaptı. Trenin son iki vagonu raydan çıkarken TCDD, kazada can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

• 4 Eylül 2021: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada 6 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

• 8 Eylül 2021: Adapazarı-Pendik seferini yapan tren, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarptı. Makinistin son anda durarak Yüksek Hızlı Tren'e hafif çarptığı belirtilirken, düşen bazı yolcular yaralandı.

• 15 Eylül 2021: Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

TCDD’nin önceki yıllara ait faaliyet raporlarında yer alan bilgilere göre 2018, 2019 ve 2020 yıllarında demiryollarında toplam 183 kaza meydana geldi. Bu kazalarda kaç kişinin yaralandığı ve yaşamını yitirdiği ise açıklanmadı. TCDD’nin sansürlemeden yayımlamadığı eski faaliyet raporlarına göre, 2018’de 71, 2019’da 56 ve 2020’de de 56 demiryolu kazası meydana geldi.

GERÇEKLER GİZLENİYOR

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir, BirGün’e yaptığı değerlendirmede TCDD’nin kaza verilerini sansürlemesine tepki gösterdi. “TCDD objektif olmalı” diyen Özdemir şunları söyledi:

“Bu kazaları gizlemek doğru değil. Gerçekleri gizleyerek nereye varacaklar? Bu kazaların istatistikleri tutulmalı ve kazalara neden olan eksiklikler giderilmeli. Biz sendika olarak zaman zaman yazılar göndererek TCDD yetkililerini uyarıyoruz ama gerekli ciddiyet gösterilmiyor. Uyarılarımızın dikkate alınması lazım. Personele çok fazla, fazla mesai yaptırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da bildirdik ama bir işlem uygulanmadı. Örneğin makinistlerin iş yükü çok fazla. İşçi Sağlığı Kanunu’na göre, bir işçi yılda 270 saat fazla mesai yapabilir. Ancak TCDD bir ayda 200 saat fazla mesai ile personeli çalıştırıyor.”

MÜZE KURACAK

TCDD’nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda kurumun bir kaza müzesi kuracağı da açıklandı. Raporda, “Teşekkülümüz altyapısında geçmiş yıllarda yaşadığımız kazalardan öğrenme ve ders çıkarma amacıyla kaza müzesi kurulması ve emniyet farkındalık vagonu oluşturulması için kurulan komisyonun çalışmaları yürütülerek diğer birimlerle koordinasyon sağlanmıştır” denildi. Ayrıca kurumun 2021’de 18,8 milyon TL’lik taşınmazını sattığı da belirtildi.