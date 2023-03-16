TDP lideri Mustafa Sarıgül: Deprem Bakanlığı kurulmalı

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 20:14

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 21:57

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığının kurulması çağrısında bulundu.

Sarıgül düzenlendiği basın toplantısında şunları kaydetti:

"Ormanlarımız yanıyor, 'Rüzgar olumsuz etkiledi' diyoruz. Sel geliyor, 'Bir yılda yağması gereken yağmurlar bir günde yağdı' diyoruz. Deprem oluyor ve diyoruz ki 'Asrın afetiyle karşı karşıyayız'. Biz siyasiler olarak, her deprem sonrası, her sel felaketi sonrası sarı çizmelerimizi giyinerek ne yazık ki poz veriyoruz.

Deprem ve sel felaketleri bize göstermiştir ki sadece AFAD ve Kızılay ile bu sorunları çözemeyiz. Türkiye Değişim Partisi olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar 'Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığını kuralım' diyoruz. Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kurulsaydı, inanın ki bu tedbirleri çok önceden almış olurduk.

Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım bir kararname çıkararak, lütfen geciktirmeyelim, Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığını kuralım. Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın."