TEÇ-SEN’den Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem: Diplomaları balonlarla gökyüzüne bıraktılar

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarındaki takvim belirsizliğinin ortadan kaldırılması talebini dün MEB önünde dile getirdi. Sınav takviminin düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken TEÇ-SEN Genel Sekreteri Burçin Poyraz burada bir açıklama yaptı.

Son yapılan unvan değişikliği sınavının üzerinden beş yıla yakın bir zaman geçtiğini belirten Poyraz, “Dile kolay koca bir beş yıl. Bu uzun zaman dilimi hem kurum için, hem çalışan için kaybedilmiş ciddi bir zaman dilimidir. Yapılan görevde yükselme sınavlarında, ilan edilen bin 552 memur ve 288 şef kadrosu, sınav sorularının zorluk derecesi ve süreçteki diğer sorunlar nedeniyle boş kalmıştır. Bu durum; hem eğitimini tamamlamış binlerce eğitim çalışanını kariyer yapma imkânından mahrum bırakmış, hem de Bakanlığın kadro planlamasını ve işleyişini olumsuz yönde etkilemiştir. Yine Bakanlığımız sınavların açılmadığı zaman diliminde, teknik personel eksikliğini gidermek amacıyla, hizmet alımı yöntemiyle müşavir firmalardan tekniker, mühendis ve mimar istihdam etmek zorunda kalmış, kamuda tasarrufun istendiği bu dönemde milyonlarca lira kaynağı da heba etmiştir” dedi.

‘TEK MERKEZDEN YAPILMALI’

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının bir an önce açılması ve sınav takvimlerinin geciktirilmeden açıklanması gerektiğinin altını çizen Poyraz, “Sınavlar; yönetmelikte açıkça belirtilecek tarihlerde, en geç iki yılda bir yapılmalıdır. Sınav takvimi ‘Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma Takvimi’nin ayrılmaz bir parçası hâline getirilmeli, şeffaf ve standartı olan bir sistem kurulmalıdır. Sınavlarla ilgili sorunların yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı için çözülmesi de yeterli değildir. Bunun için; Tüm kamu kurumlarında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının tek merkezden, eşit standartlarda ve adil biçimde yapılması esas alınmalıdır” diye konuştu.

Açıklama sonrasında eğitim emekçileri bekledikleri kariyer adaletine ilişkin umutlarını simgeleyen sembolik diplomalarını balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.