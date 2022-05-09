TEDA: ‘İnsanca yaşamak istiyoruz!’
Tüm Emekliler Dayanışma Ağı (TEDA), TÜİK’in yüzde 70, ENAG’ın yüzde 156 olarak açıkladığı enflasyona dikkat çekerek, “Çağın standartlarına uygun insanca bir yaşam istiyoruz” dedi.
TEDA’dan yapılan yazılı açıklamada, TÜİK’in yıllık yüzde 70, ENAG’ın yüzde 156 olarak açıkladığı yıllık enflasyona işaret edildi. İnsanca yaşayabilmenin asgari koşullarının yeterli ve dengeli beslenme, barınma, sağlık ve seyahat etme olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Emeklilerin gerçeği çarşıda, pazarda, eczanede, hastanede. Yoksunluğumuzun ve yoksulluğumuzun artışı sayılarla, oranlarla açıklanamaz. Biz, insanca yaşamak istiyoruz” denildi.
ENAG’ın enflasyon verilerinin yaşanan durumu daha gerçekçi biçimde açığa vurduğu aktarılan açıklamada, ortalama emekli aylığının asgari ücretin altında olduğuna işaret edilerek, “Aylıklarımızın aşındırılması suretiyle yoksulluğa itilmeye itiraz ediyoruz. Ülkeyi yönetenleri, sermaye dışı kesimleri açlığa mahkûm eden politikalardan vazgeçerek, anayasa ve uluslararası sözleşmeler uyarınca herkese insanca yaşama olanağı verecek bir gelir dağılımı sistemine geçmeye çağırıyoruz. Asgari değil, günün koşullarına, çağın standartlarına uygun insanca bir yaşam istiyoruz. Bizi kendi eserimiz olan hayatın dışına sürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Anayasal ve yasal haklarımızı ve tüm demokratik yöntemleri kullanarak direnecek ve insanca yaşama hakkımızı kazanacağız” ifadeleri kullanıldı.
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