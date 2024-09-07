Teğmenleri savunan Üçok'a siber saldırı: FETÖ ayrıntısı dikkat çekti

Yayınlanma: 07.09.2024 - 17:20

Güncelleme: 07.09.2024 - 17:20

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin ederek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Yaptığı açıklamalarla teğmenleri savunan ve tören sonrası Kara Harp Okulu Komutanının, okul birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nu çağırıp, ‘Neden böyle bir şey yaptınız? Yapmamalıydınız’ dediğini belirten Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok'un kişisel web sitesine son 24 saatte 161 siber saldırı yapıldığı ortaya çıktı.

ADRESLER DİKKAT ÇEKTİ

Saldırıların 117'sinin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından çok sayıda FETÖ'cü askerin firar ettiği Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) ve yapıldığını belirten Üçok, Cumhuriyet'e verdiği demeçte " Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası, teğmenlerin hep birlikte “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diye haykırmaları ve “Teğmen Andını” okumaları nedeniyle, bir takım Atatürk düşmanlarıyla beraber FETÖ’cülerin, bazı siyasetçilerin ve gazetecilerin teğmenlere yönelik saldırılarına karşın teğmenleri savunmam nedeniyle kendi adımı taşıyan web sayfama son yirmi dört saat içerisinde yüz elliden fazla siber saldırı yapıldı. Yapılan saldırıların bir çoğunun Fetöcülere kucak açan Hollanda ve Amerika’dan yapılmış olması bizler için Atatürkçü teğmenlere yapılan saldırılar anlamak adına çok açıklayıcı oldu” diye konuştu.