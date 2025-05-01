Tehdide tolerans, öğretmene sürgün

Yayınlanma: 01.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2025 - 04:00

Ağrı, Patnos Dedeli Yatılı Bölge Ortaokulu İmam Hatip Ortaokulu'nda hizmetli olarak çalışan M.K, iddiaya göre müdür yardımcısı olan Eğitim-İş üyesi bir eğitim emekçisini sistematik tehdit, şiddet ve yıldırmaya (mobbing) maruz bıraktı. Eğitim Bir-Sen Patnos İlçe Başkanı'nın ağabeyi olan M.K’nin, öğrencileri fiziki güç gerektiren işlerde kullandığı da ileri sürüldü. Yaptıkları nedeniyle jandarma ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilmesine karşın M.K, okuldaki görevine devam etti. müdür yardımcısı ise bir diğer idareci ile birlikte, istemedikleri halde, Doğubayazıt ilçesine tayin edildi.

‘ÖRGÜTLÜ ZORBALIK’

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Ağrı Şubesi okulda çalışan eğitim emekçilerinin baskı altında kaldığını ve can güvenliklerinin tehdit altına girdiğini belirtti. Şube tarafından yapılan açıklamada, "Okulda uzun yıllardır süregelen tehdit, şiddet ve kayıt dışı uygulamalar defalarca belgelenmiş olmasına rağmen, ilgili makamlar gerekli adımları atmaktan imtina etmiştir. Eğitim ortamı, sınıflar ve pansiyonlar adeta örgütlü zorbalığın etkisi altına bırakılmış, öğrencilerimizin eğitim hakkı ve öğretmenlerimizin çalışma barışı yok edilmiştir. Tüm bu yaşananlar, kamu idaresinin tarafsızlık ve adalet ilkelerinin açık şekilde ihlal edildiğini göstermektedir" denildi.

‘SUÇLULAR KORUNDU, MAĞDURLAR CEZALANDIRILDI’

Eğitim emekçilerinin uğradığı baskı ve tayinlerin hukuka aykırı olduğunun anımsatıldığı açıklamada "Eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmadığı gibi suçlular korunmuş, mağdurlar cezalandırılmıştır. Kamu idaresinin şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri hiçe sayılmıştır. Bu vesileyle tüm kamuoyuna sesleniyoruz: Eğitim-İş olarak, üyelerimizin haklarını korumak için tüm hukuki yollara başvuracak, bu adaletsizliğin ve zorbalığın hesabını soracağız. Öğrencilerimizin eğitim hakkını, öğretmenlerimizin çalışma barışını her koşulda savunmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.