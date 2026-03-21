Tehdit sadece yakın çevreden gelmiyor, ısrarlı takip bunun içerisinde: Sessiz şiddet!

Son dönemde ısrarlı takip, kadınlara yönelik şiddetin görünmeyen ancak giderek yaygınlaşan biçimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), “İstatistiklerle Kadın 2025” verileri de bu gerçekleri ortaya koydu. Verilere göre, ısrarlı takibe maruz kalan kadınların yüzde 39.6’sı bu davranışın “yabancı biri” tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken yüzde 32.1’i eşi, eski eşi ya da birlikte olduğu kişi tarafından takip edildiğini ifade etti. Sosyal çevreden gelen ısrarlı takip oranı ise yüzde 19.9 olarak kaydedildi.

Avukat Süreyya Kardelen Yarlı, “Israrlı takip 2022’den beri Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir suç olarak tanımlanıyor. Daha öncesinde ısrarlı takip bir suç olarak sayılmadığı için ‘ısrarlı takip’ kavramına giren eylemlerle ilgili kadınlar ya da mağdurlar gidip şikâyetçi olduğunda savcılık takipsizlik kararı verebiliyordu. Suç olarak girmesine vesile olan da yine kadın mücadelesi.

Kadınların senelerdir bu konuyla ilgili hem uluslararası hukuk bağlamında hem de ulusal hukuk bağlamında yaptığı kamuoyu çalışmalar, aslında feminist mücadelenin ürünüdür” dedi. “Israrlı takip dediğimiz suç, takibi şikâyete bağlı bir suç” diyen Yarlı, “Bu konuyla ilgili mağdurun beyanının yanında elinde varsa delillerinin sunulması da çok önemli. Çünkü bunun ısrarlı takip olup olmadığını savcılar ve hâkimler değerlendirirken bir süreklilik olup olmadığına bakıyor” ifadelerini kullandı.

‘ŞİKÂYET EDEBİLİRSİNİZ’

“Bize yapılan eylemin içeriğinde tehditin, hakaretin, tacizin veya başka ibarelerin olmasına gerek yok” diyen Yarlı, “Bunu kişi sürekli yapıyorsa, ısrarla bunu devam ettiriyorsa, bizden herhangi bir cevap ya da yanıt almadığı halde veya o hayır ret yanıtını aldığı halde devam ettiriyorsa artık biz ‘Burada bir ısrarlı takip var’ diyoruz. Israrlı takibi de sadece fiziksel takip olarak nitelendirmiyoruz. O yüzden aslında kadınların dijital mecralar üzerinden maruz kaldıkları siber saldırılarının bir çoğu da ısrarlı takip kavramına girebiliyor. Birine hiç cevap vermediğiniz halde o kişinin sürekli mail atması da buna girer, sosyal medyanın herhangi bir mecrasından mesaj atması, yazması da buna girer veya sürekli üçüncü kişileri araya devreye sokarak sizle iletişimde kalma, iletişim kurma çabası da buna girer” dedi.

Yarlı, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Böyle bir durumda delillerle beraber en yakın karakola gidip şikâyetçi olabilirler ve gerekirse o müracaat savcılığından veya karakoldan 6284 sayılı kanun kapsamında ekstra bir faile karşı uzaklaştırma isteyebilirler. Şikâyetçi olmak istemeyip faile karşı bir uzaklaştırma kararı aldırabilirler. Bunu da aile mahkemesinden, savcılıktan, yakındaki bir karakoldan veya bunlara ulaşamıyorsa valilikten ya da kaymakamlıktan talep edebilirler.”