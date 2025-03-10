Tehdit ve 'büyü' ile korkuttu... Dilan Polat güzellik merkezinde çalışan kadın ardında mektup bırakarak intihar etti!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 10:35

Güncelleme: 10.03.2025 - 10:35

Sabah'ın haberine göre, korkunç olay 5 Ekim 2024 tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşandı. Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalışan G.D., aracıyla köprüye geldi ve kendisini köprüden aşağı bırakarak yaşamına son verdi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, G.D.'nin aracında savcılığa verilmiş bir şikayet dilekçesi, yazışmalara ait deliller ve bir intihar mektubu buldu.

SORUŞTURMA "İNTİHARA YÖNLENDİRME" SUÇUNA EVRİLDİ

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit, G.D.'nin telefon ve e-posta yazışmalarını inceleyerek daha önce yaptığı şikayetleri araştırdı ve birçok tanığını dinledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, G.D.'nin olaydan iki gün önce de aynı noktada intihara teşebbüs ettiği, ancak polis ekiplerinin ikna etmesi sonucu vazgeçtiği ortaya çıktı.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE ALİ ÇELİKEL'İN ADI GEÇİYOR

G.D.'nin şikayet dilekçesinde, 39 yaşındaki Ali Çelikel'den şikayetçi olduğu belirtiliyordu. TikTok üzerinden tanıştığı adamın evli olduğu ve Konya'da yaşadığı öğrenildi. Dilekçede, Çelikel'in kendisine evlenme vaadinde bulunduğu, büyü yaptığını ve doğaüstü güçleri olduğunu iddia ederek kendisini kendisine bağladığını söylediği ifade edildi. Ayrıca, G.D., "Tüm mal varlığıma konma ve beni ortadan kaldırma planı var. 50 gram altınımı aldı. Karısıyla beni darp etti. Can güvenliğim yok" diyerek, olaydan bir gün önce savcılığa başvurdu.

İNTİHAR MEKTUBUNDAKİ KORKUTUCU DETAYLAR

G.D.'nin aracında bulunan intihar mektubunda, "Beni bu duruma düşüren Ali Çelikel büyük tehlikeli. Beni kendine bağladı, aynı eve girme planları yaptı. Sonra oyalamaya başladı. Tehditler edip, geceleri beni korkutarak paramı aldı. Konya'ya yanına gittim, silah çıkardı. Zor çıktım, beni öldürecekti. Hep bir oyun içindeymişim. Bana ne kötülük varsa yapacağını söyledi. Artık yaşamak istemiyorum. Hep uğraşacak. Ben artık dayanamıyorum" ifadeleri yer aldı.

KORKUNÇ RESİMLERİYLE MANİPÜLE ETTİ

G.D.'nin erkek arkadaşıyla yaptığı yazışmalarda, Ali Çelikel'in kendisini korkutmak için kabusları resmeden Polonyalı sanatçı Zdzislaw Beksinski'ye ait resimler gönderdiği ortaya çıktı. Çelikel, G.D.'ye "Senin gördüğün yaratık buna mı benziyordu?" diyerek korku hissini arttırdı.

"BENİ 20 YILDIR TAKİP EDİYOR, ÇETEYE DÜŞTÜM"

Genç kadın, yaşadığı korku dolu anları çevresindeki insanlarla da paylaştı. Telefonunda bulunan mesajlardan birinde, "Ben varken kimse sana zarar veremez, dediklerimi yap diyor. Ali çok tehlikeli. İşyerinde büyücü WhatsApp grubu varmış. Beni 20 yıldır takip ettiğini söyledi. Çeteye düştüm, kurtulamıyorum. Artık bu durumda yaşamam mümkün değil, çok yoruldum, rahat vermezler" ifadeleri bulundu.

ALİ ÇELİKEL TUTUKLANDI

Savcılık, tüm bu deliller ışığında şüpheli Ali Çelikel'i Konya'dan İstanbul'a getirdi. İfadesinde, G.D. ile 1,5 yıl süren bir ilişkisi olduğunu, kendisini İstanbul'da G.D.'nin gezdirdiğini ve otel parasını ödediğini belirtti. Ayrıca, borcu nedeniyle G.D.'nin 50 gram altın bozdurarak kendisine 100 bin lira gönderdiğini söyledi. Büyü iddialarına ilişkinse, "Kendisi sıkıntıları için hocaya gideceğini söyledi. Ben de Arapça biliyordum, dua yazıp kendisine verdim" dedi. Ancak savcılık, "Başkasını intihara yönlendirme" suçundan tutuklanmasını talep etti ve hakimlik çelikel'in tutuklanmasına hükmetti.