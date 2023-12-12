Tehlikeli okul yolunda korkulan oldu: Veliler isyan etti

Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:11

Güncelleme: 12.12.2023 - 11:12

İzmir - Seferihisar Yolu, her gün karşıdan karşıya geçmek zorunda kalan bir çok öğrenci için tehlike saçmayı sürdürürken, daha önce de bir çok ölümlü ve yaralanmalı kazanın da adresi oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, okul bölgesi için gerekli önlemlerin alınması başvurusu yapan, bunun için de sayısız dilekçe yazıp başvuru yaptıklarını belirten Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi sakinleri, önlem alınmaması nedeniyle şikayetçi olduklarını söylediler.

Son olarak 11’inci sınıf öğrencisi bir çocuk, karşıdan karşıya geçmek istediği sırada kendisine bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki çocuğun hastanede yaşam savaşı vermesi sebebiyle de sorunlarına çözüm bulamayan veliler ellerinde pankartlarla caddeye indi.

Yolu kısa süreliğine trafiğe kapatan okul velileri, çocukların karşıya geçebilmesi için yolda etten duvar ördü.

"ARTIK BUNA ÇÖZÜM BULUNSUN"

İzmir’de çok sayıda okulun da bulunduğu İzmir - Seferihisar Yolu’ndaki tehlikeli trafiğe bir önlem alınması için hem bölgedeki okul yönetimlerinin hem de velilerin senelerdir savaş verdiğini belirten aile birliği üyesi Betül Tan, CİMER ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne çok sayıda dilekçe yazdıklarını ancak olumlu cevap alamadıklarını dile getirdi.

Tan, "Hem bölgedeki tüm okul yöneticilerimiz hem de okullarımızın velileri defalarca bu konuda bir çözüm bulunması için başvuruda bulundu. Toplantılar yaptık, öneriler sunduk. ‘Işık yapılabilir, üst geçit yapılabilir, hiç olmazsa okul giriş çıkış saatlerinde kontrollü geçiş için görevlendirme yapılabilir’ dedik. Ama maalesef çabalarımız sonuçsuz kaldı ve korkulan oldu. Okul çıkışında karşıya geçmek isteyen bir öğrenciye araç çarptı ve öğrencimiz şu anda yoğun bakımda, durumu kritik. Yolla ilgili tüm çabalarımız sonuçsuz kalınca velilerle toplanıp bir protesto yapmaya karar verdik. Burada çok sayıda okul, çok sayıda öğrenci var. Her bir veli, her geçen gün daha çok artan korku ve endişeyle yaşıyor. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Artık buna bir çözüm bulunsun" açıklamasında bulundu.