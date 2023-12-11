300 Nintendo Switch oyunu ülkeye kaçak sokulmaya çalışıldı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 11:01

Güncelleme: 11.12.2023 - 11:01

Çin'e uygulanan ambargo teknolojik ürünlerin ülkeye girişinde 'yasal olmayan yollara' başvurulmasına neden oluyor. Yeni ortaya çıkan bir haberde kaçakçılar bu sefer yaşlı bir kadın aracılığıyla ülkeye Nintendo Switch oyunları sokmaya çalışırken yakalandılar.

Yaklaşık 15 bin euro değerinde olan 300 adet Nintendo Switch oyunu, yaşlı kadının tekerlekli sandalyesine saklanmış. Havalaanındaki görevlilierin şüphelendiği yaşlı kadının tekerlekli sandalyesinde yapılan aramanın ardından oyunlar bulunmuş.

Daha önce de ıstakozlar arasında gizlenmiş Nvidia Quadro ekran kartları bulunmuştu.