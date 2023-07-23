TEİS'ten ilaç zammı sonrası açıklama: 'Bu güncelleme sadece pansuman olabilir'
Resmi Gazete'de yer alan cumhurbaşkanı kararıyla ilaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kuruna yüzde 30,5 zam yapıldı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'nın (TEİS) açıklamasında ise yapılan "güncelleme"nin ilacın hastaya ulaşmasına imkan sağlayacak seviyede olmadığı belirtildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Avro değeri Temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) ise yapılan zammı yetersiz buldu.
TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, 1 avro değeri için belirlenen 14,0387 liranın, güncel kurun çok altında olması nedeniyle piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşündüğünü belirtti.
Nurten Saydan, güncel avro kurunun yaklaşık 30 lira olması nedeniyle ithal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntıların yaşanmaya devam edeceğini ifade ederek, "Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkan sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini, sadece pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.
"KUR GÜNCEL HALE GETİRİLMELİ"
İlaç sektöründe avro kurunun, gerçek kurdan farklı şekilde belirlenmesi nedeniyle son 3 yılda ilaç sektöründe yaşanan sorunların gözle görülür hale geldiğini aktaran Saydan, şunları kaydetti:
"Uygulamanın ilk başladığı dönemde, ilaç için belirlenen avro kuru, reel avro kuru ile aynı seyirde ilerliyordu. Ancak bugün itibarıyla ilaç avro kuru 14,03 lira olarak belirlenirken, reel avro kuru 30 lira seviyelerine çıkmıştır.
Gerçekçi yaklaşımlarla, ilaç avro kurunun, güncel ve ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilerek sorunun acilen çözülmesi ve vatandaşın ihtiyacı olan ilaçların eczanelerimize gelmesi sağlanmalı."
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