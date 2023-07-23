Son Dakika... Erdoğan imzaladı: İlaç fiyatlarına zam geldi

Yayınlanma: 23.07.2023 - 00:59

Güncelleme: 23.07.2023 - 00:59

‘Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayınlanan karara göre; beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri Temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi.

Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48.41 TL oldu. Diğer ürünlerde ise 25,30 TL oldu.

Yayınlanan kararda şöyle denildi:

“Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Avro değeri, 2023 yılı Temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlenmiştir. Bu artış uygulanırken 3üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işlemi ürünlere uygulanmaz.

İkinci maddenin onuncu fıkrasında yer alan barem değerleri Avro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 48,41 TL ve diğer ürünlerde 25,30 TL olmuştur.”