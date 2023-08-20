Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'den Beşiktaş'a yanıt

Bonservisi İngiltere Premier Lig kulübü Arsenal'da bulunan Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'nin Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın transfer teklifini reddettiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 17:34
Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'den Beşiktaş'a yanıt
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Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Nicolas Pepe'den kötü haber geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre; Nicolas Pepe, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmedi.

PEPE TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ İDDİASI

Transfer sezonunda adı Beşiktaş ile anılan Nicolas Pepe, Fransa merkezli L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.

Nicolas Pepe

Haberde Nicolas Pepe'nin teklifi neden reddettiğine dair herhangi bir açıklama yer almadı.

28 MAÇTA 8 GOL

Geçen sezon kiralık olarak giydiği Nice formasıyla 28 resmi maça çıkan Nicolas Pepe, bu karşılaşmalarda 8 gollük katkı sağladı. 


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