Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'den Beşiktaş'a yanıt
Bonservisi İngiltere Premier Lig kulübü Arsenal'da bulunan Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'nin Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın transfer teklifini reddettiği ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Nicolas Pepe'den kötü haber geldi.
Fransız basınında yer alan habere göre; Nicolas Pepe, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmedi.
PEPE TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ İDDİASI
Transfer sezonunda adı Beşiktaş ile anılan Nicolas Pepe, Fransa merkezli L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.
Nicolas Pepe
Haberde Nicolas Pepe'nin teklifi neden reddettiğine dair herhangi bir açıklama yer almadı.
28 MAÇTA 8 GOL
Geçen sezon kiralık olarak giydiği Nice formasıyla 28 resmi maça çıkan Nicolas Pepe, bu karşılaşmalarda 8 gollük katkı sağladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni konut kredisi geliyor
- 'Evet, yanlış yaptınız Sayın Kılıçdaroğlu'
- İmam Dörtbudak hakkında yeni gelişme!
- Avukat Feyza Altun'dan küfürlü paylaşımına açıklama
- Gökçek, Mengü'ye 'cevap' verdi
- YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
- 'Enflasyonda domino etkisi yapacak'
- Dünyaca ünlü plaj Rizeli iş insanına!
- Merkez'den KKM payına sınırlama
- Macar medyasından dikkat çeken soru