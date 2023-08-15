Güzelbahçe’de yurttaşlar “Sahiller halkındır” diyerek havlu bıraktı

Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:32

Güncelleme: 15.08.2023 - 12:50

Özel işletmelerin plajları ve sahil kıyılarını işgal etmesine tepkiler artarak devam ediyor. İzmir’in Çeşme ilçesinde başlayarak tüm Türkiye’ye yayılan “havlu hareketi” sonrası Güzelbahçe’de toplanan yurttaşlar “Sahiller halkındır halkın kalacak”, “Sahiller kıyılar bizim, işgaliyeye son”, “Havlu atmıyorum! Plajıma seriyorum”, "Biz koruduk, biz koruyacağız”, “Sahilleri işgal de suç. Göz yummak da!”, “Güzelbahçe sahiline sahip çıkıyor” sloganlarıyla havlularını salladı.

Gülder Yönetim Kurulu tarafından yaptıkları basın açıklamasında İzmir şehir merkezine en yakın denize girilebilen ilçelerden birisi olan Güzelbahçe’de restoranlar tarafından işgal edildiğine dikkat çekilerek “Gece Pazarına yakın olan alandaki ilk restoran, plaja masalar koyarak plajı işgal etmektedir. Ancak denize girilmeyi kolaylaştıracak soyunma kabini, tuvalet, duş vb. olanaklara sahip olan Siteler Halk Plajı dışında başka plajımız yoktur. Güzelbahçe sahilinde çok sayıda denizle buluşmayı sağlayan merdiven var ama bu merdivenlerin hemen hepsinin ya betonu ya da demiri kırıktır” ifadeleri kullanıldı.

“MALTEPE'DEKİ PLAJI İSTİYORUZ”

Tekne onarım tesisi dahi yapıldığını belirtilen basın açıklamasında “En son yapılan ve Gırgır Balıkçıları Derneği tarafından yönetilen liman alanında yapılan çekek tesisi ile tekne onarım, bakım, boya vb işleri ile alan tersane gibi kullanılmaya başlanmıştır. Bu işlemler limanın Urla tarafında kalan küçük plaj alanında denize girenler ile çevrede oturan vatandaşlar için sağlık riski oluşturmaktadır. Bu alanda tekne onarım ve bakımı yapılmasından vazgeçilmeli, bu işlemler için şehir merkezinden ve insanların denize girdiği yerlerden uzak bir yer seçilmelidir” denildi.

“PLAJ YANINDA KİMYASAL ATIK İSTEMİYORUZ”

Kıyıların Anayasaya göre devletin koruma altında olduğu belirtilen açıklamada, “Anayasa’nın 43. maddesine göre kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir. Yalı Mahallesi’nde Vapur İskelesi yanındaki plaj başta olmak üzere, Balıkçı Barınağına kadar olan alandaki restoranların kıyıyı işgallerinin önlenmesi, sahillerimizin halkın denizi kullanmasını kolaylaştıracak soyunma kabini, tuvalet, duş vb. olanaklara kavuşturulması ve çekek alanının taşınması için merkezi ve yerel yönetimi gereğini yapmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.