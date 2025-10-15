Tek blokta 64 kişiye mezar olmuştu... Tutar Sitesi davasında karar duruşması: 'Delil kararttılar, mal devrettiler, sonraki hedefleri kaçmak'

Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan ve depremde yalnızca bir bloğu yıkılan Tutar Yapı Sitesi’ne ilişkin davanın karar duruşması Cuma günü görülecek.

64 kişinin yaşamını yitirdiği siteye ilişkin davada üç sanık tutuklu yargılanırken savcı mütalaasını bir önceki duruşma olan onuncu duruşmada açıkladı. Savcı mütalaasında, mühendis C.A. ile birlikte dükkan sahipleri O.B. ve B.B. adlı üç sanığın “bilinçli taksirden adam öldürmek” suçundan cezalandırılmasını, B.B. için ev hapsi şeklindeki cezası ile yurtdışı yasağı adli kontrol işlemlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme, sanık avukatlarının ek süre talep etmesi sonrası duruşmayı 17 Ekim’e ertelemişti.

‘AĞIR TADİLAT YAPILDI’

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi, site enkazından yaralı kurtulan kayıp yakınları Didem Ercan ve Çiğdem Ercan, Cumhuriyet’e konuştu.

“B ve C blok altında dükkan vardı diğerlerinde yoktu” diyen Didem Ercan, “C blok altındaki dükkanda ağır tadilat yapıldı, dükkan ve üst daire birleştirildi” ifadelerini kullandı.

Uzun süre kırmızı bültenle aranan mühendis sanık C.A.’nın işini layığıyla yerine getirmediğini, dükkan sahibi B.B. ve O.’B’nin ise baştan beri fikir ve eylem birliği ile hareket ettiğini söyleyen Ercan, “Kendilerine maddi menfaat sağlamak adına yıkım boyutunda tadilat yapmışlardır. Bu hususlar da dosyadaki tüm deliller ile sabittir. Uyarılara, şikayetlere rağmen tadilata devam etmişlerdir” dedi.

ADALET ÇAĞRISI

İnşaatla uğraşan bu kişilerin böyle bir tadilat sonrası depremde binanın yıkımını öngörebileceklerine dikkat çeken Çiğdem Ercan ise “Aynı sanıklar dava aşamasında mallarını devretti. Tadilatlı taşınmazların olduğu fotoğrafları sosyal medyadan temizleyerek delil karartmaya çalıştılar” beyanında bulundu.

Sanıkların sonraki hedefinin kaçmak olduğunu söyleyen Ercan, “Tüm deliller, olası kast suçunun işlendiğini ortaya koyuyor. Biz kendi yuvamızda ölüm uykusuna yatıp ertesi gün eksik ve hiç olarak uyanmışken, sanıklar evlerinde uyumakla ödüllendirilmemeli” diyerek adalet çağrısında bulundu.