Tek ısırığı öldürüyor! Tunceli’de koca engerek yılanı görüntülendi

Türkiye’nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen ve boyu bir buçuk metreyi aşan koca engerek, Tunceli merkeze bağlı Çıralı köyünde doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Doğa gezisinde denk geldiği yılanı rahatsız etmeden kısa süreliğine çeken Özel, daha sonra bölgeden ayrıldı. Doğada yaşayan her canlının bir işlevi olduğunu belirten Özel, yurttaşların yaban hayvanlarına zarar vermemesi gerektiğini söyledi. Özel, "Biz onların doğasına gidiyoruz. O nedenle onları rahatsız etmeden, ürkütmeden ve zarar vermeden dikkatli bir şekilde davranmalıyız" dedi.

Koca engerek yılanının tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor.



