Tek tek anlatıldı: İBB'de 19 Mart sonrası hangi çalışmalar yapıldı?

İBB'ye yönelik operasyonların başladığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025'ten bu yana hangi çalışmaların yapıldığı İBB yöneticileri tarafından açıklandı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Prof. Dr. Volkan Demir, İBB'ye yönelik operasyonların başladığı 19 Mart'tan bugüne kadar geçen sürede İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların genel değerlendirmesini yaptı.

İBB iştirak şirketleri ile İETT ve İSKİ’nin mevcut durumu, tamamlanan hizmetleri, devam eden projeleri ve planlanan yatırımlarını açıkladı.

"GECE GÜNDÜZ MÜCADELE İÇİNDEYİZ"

İBB Saraçhane Başkanlık Binası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Aslan, "125 günlük bir süreci yaşıyoruz. Hizmetin aksamaması ve durmaması için gece gündüz büyük bir mücadele içindeyiz" dedi.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, 125 günde 6 ödül aldıklarını söyledi.

İETT şoförlerine çok sayıda eğitim verildiğini kaydeden Demet, "Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun vizyonu doğrultusunda tam yol ileri çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"İMAMOĞLU'NUN VİZYONU DOĞRULTUSUNDA..."

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan, konuşmasına Eskişehir'de hayatını kaybeden 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsüne başsağlığı dileyerek başladı.

Doğan, "Sayısı her yıl artarak yaklaşık 7 milyona ulaşan abonemize hizmetlerimizi ulaştırmaya devam ediyoruz. 19 Mart 2025 tarihinden bu yana, büyükşehir belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İSKİ'nin son 125 gün içinde gerçekleştirdiği projeleri paylaşmak istiyorum. İstanbul Yeni Havalimanı ile Arnavutköy ilçesinde artan su ihtiyacını karşılayacak olan Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni tamamladık. Son 125 günde ise ilk deneme suyunu aldık, açılışını yakın zamanda gerçekleştireceğiz" dedi.

Doğan, şunları söyledi:

"Su ihtiyacının kesintisiz bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla yeni su depoları inşa edilmektedir. Enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla yapıyla birlikte güneş enerji santrali kurulmaktadır. Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye ve Şile ilçelerinde güneş enerji santrali inşaatları devam etmektedir. Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Kağıthane ilçelerine hizmet verecek depo Esenyurt depo ile Kağıthane Depo inşaatları devam etmektedir.

Deprem riskine karşı dayanıklı yapılar oluşturmak ve afet durumlarında hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla son 125 gün içinde Küçükçekmece, Beşiktaş ve Gaziosmanpaşa'da hizmet binalarının yanı sıra Bağcılar, Silivri ve İSKİ Genel Müdürlüğü yerleşkesinde acil durumlara karşı lojistik destek sağlayacak dayanıklı depo yapılarının inşasına devam edilmiştir."

NURİ ASLAN: ŞAFAK BAŞA'NIN KATKILARI VAR

Daha sonra söz alan Nuri Aslan, "Maalesef bir iftiracının iftirası nedeniyle ev hapsinde tutulan arkadaşımız Şafak Başa'nın katkıları var. Ama Ekrem İmamoğlu'nun vizyonuyla İstanbul'da neredeyse su baskınları yoktur diyecek duruma geldik. Tabi bunda pandeminin yarattığı koşullar, ekonomik zorluklar; ama buna karşılık çalışma kolaylıklarının da fırsat verdiğini belirtmek isterim. Ancak siz yeryüzüne çok çeşitli yatırımlar yapabilirsiniz ve insanlara gösterebilirsiniz, yerin altına yaptığınız yatırımlar gözükmez. Ama Ekrem İmamoğlu hem toprağın altına hem toprağın üstüne yatırım yapma becerisini gösterdi" diye konuştu.

İBB Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Volkan Demir, şunları söyledi:

"İBB tarihinde ilk defa hayata geçirdiğimiz projeler var. İstanbul Halk Süt, Anne Kart, Yuvamız İstanbul, kreşler, öğrenci yurtları, kent lokantaları, askıda fatura gibi projelerimiz yüz binlerce vatandaşımızın istifadesine sunuldu. Yatırımlarımızı hayata geçirirken 16 milyon İstanbullunun bütçesini özenle kullanmaya dikkat ediyor, hesabını veremeyeceğimiz tek kuruşun olmamasına çalışıyoruz. Bu anlayışla işe alımlarda, çalışma arkadaşlarımızın seçiminde liyakat, ihalelerde de şeffaflığı ön plana alıyoruz. Bu ilkeler vazgeçilmez ilkelerimiz."

"YENİ TAKSİ DÖNEMİ BAŞLIYOR"

Taksi sorununa değinen Demir, "İstanbul'da yeni taksi dönemi başlıyor. Uygulama tabanlı diye tabir ettiğimiz ve ilk ihalesini 12 Haziran'da yaptığımız 2500 adet yeni taksi İstanbullu hemşehrilerimizin kullanımına sunulacak. Sayı yüksek olduğu için ihaleleri peyderpey yapıyoruz. Bu taksiler sadece uygulama tabanlı çalışacak, şoförler eğitilecek, taksiler denetlenecek. Böylece hem şoför esnafı hem de İstanbullu rahat nefes alacak" dedi.

Demir şöyle konuştu:

"Son 125 günde metro yolculuk sayılarında da rekora ulaştık. 18 Nisan günü rekor günü. 3 milyondan fazla vatandaşımızı metroda güvenli bir şekilde seyahat ettirdik. İstanbul en üretken dönemini yaşıyor"

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