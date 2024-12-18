Tek tekerlek üzerinde şov yapan magandalar, tehlike saçtı
İstanbul’da tek tekerlek üzerinde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan 20 motosikletli, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle tespit edildi. Sürücülere toplamda 218 bin 745 lira ceza kesildi.
İstanbul’da motosikletleriyle tehlikeli akrobatik hareketler yapan ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan sürücüler, polis ekiplerinin takibine yakalandı. Eyüpsultan, Beylikdüzü, Sultangazi ve Beşiktaş ilçelerinde yapılan operasyonlar sonucunda 20 motosiklet sürücüsü yakalanarak, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Yakalanan 20 motosiklet sürücüsüne, trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 218 bin 745 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücüler hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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