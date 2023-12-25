Tekel bayi saldırısında hayatını kaybetmişti: Haber yapan muhabirden şikayetçi oldular
Esenyurt’taki tekel bayi saldırısında hayatını kaybeden Batuhan Bayındır’ın ailesinin şikayetini geri çektiğine ilişkin haber yapan muhabir hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Türkiye’nin gündemini günlerce meşgul eden Esenyurt’taki tekel bayisi saldırısında 4 kişi, tartıştıkları kişilere kurşun yağdırmıştı.
Olayda Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmiş, Yusuf Erzen ise yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Daha sonra TV100’den Rojda Altintaş, Batuhan Bayındır’ın ailesinin 3 milyon TL karşılığında şikayetini geri çektiğine ilişkin bir haber yapmıştı.
Benzer teklifin çok daha fazlası da hayatını kaybeden Yunus Emre Erzan’ın ailesine de yapıldığı ileri sürülmüştü.
TV100 muhabiri Rojda Altintaş’ın, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 28 Temmuz’da tekel bayi saldırısında hayatını kaybeden Batuhan Bayındır’ın ailesinin 3 milyon TL karşılığında şikayetleri geri çektiğine ilişkin haberine soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Buna göre, Altıntaş hakkında soruşturmanın gizliliği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
#Esenyurt 'ta tekel bayi saldırısında hayatını kaybedenlerden Batuhan Bayındır'ın ailesinin,'3 milyon lira karşılığında şikayetlerini geri çekti' haberiyle soruşturmanın gizliliğini ihlal etmişiz.Failler T.Ö. M.Ö. A.Ö. S.Ö.hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. İşimi yaptım,saygılar— Rojda Altintaş (@rojdaaltintas) December 25, 2023
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