Tekerlekli sandalyesiyle düştüğü sulama kanalında kayboldu
Sivas’ın Gölova ilçesinde tekerlekli sandalyesiyle dolaşırken sulama kanalına düşen Bedir Yalçın (96) için AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Sivas Gölova ilçesine bağlı Çukuryurt köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde Bedir Yalçın, tekerlekli sandalyesi ile birlikte sulama kanalı etrafında dolaşırken kanala düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD balık adamları tarafından 9 kilometrelik sulama kanalında yapılan arama çalışmasında Bedir Yalçın’a ulaşılamadı.
Bedir Yalçın’ın Gölova Gölü’ne sürüklenme ihtimaline karşı AFAD ile birlikte, Samsun ve Malatya’dan gelecek emniyet ve jandarma bünyesindeki balık adamlarla gölde arama çalışması yapılacak.
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