Tekirdağ'da acı olay... Yol kenarında yürürken canından oldu!

15.10.2025 14:15:00
DHA
Malkara ilçesinde yol kenarında yürüyen Olcay Canbay, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Keşan karayolu üzeri Haliçköy Mahallesi’nde acı bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Malkara’dan Keşan yönüne giden H.G.’nin (65) kontrolünü yitirdiği 34 FIC 124 plakalı minibüs, yol kenarında yürüyüp evine giden Olcay Canbay’a (43), ardından bariyerlere çarptı.

İhbarla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Olcay Canbay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Canbay’ın cansız bedeni, incelemenin ardından Malkara Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Sürücü H.G. gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

