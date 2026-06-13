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Tekirdağ'da çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu

Tekirdağ'da çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu

13.06.2026 17:13:00
Güncellenme:
DHA
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Tekirdağ'da çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöplükte 1 aylık erkek bebek cesedi bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Çorlu ilçesi Karatepe mevkisindeki özel firma tarafından işletilen çöp toplama alanında çalışan işçiler, önceki gün çöp ayıklama bandında bir erkek bebek cesedi buldu.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, erkek bebeğin yaklaşık 1 aylık olduğu tespit edildi. Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarmanın olaya ilişkin soruşturması sürüyor. 

İlgili Konular: #Jandarma #bebek cesedi