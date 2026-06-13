Tekirdağ’da SİT alanında yer alan tarihi yapıların da özelleştirme kapsamına alındığı belirtilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten yanıt geldi: ‘Detaylı inceliyoruz’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın soru önergesine yanıt verdi. Öztrak önergesinde, nisan ayında Resmi Gazete’de özelleştirmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayınlandığına dikkat çekti. Kararın ekinde yer alan özelleştirme listesinde Tekirdağ Süleymanpaşa’da yer alan taşınmazın da yer aldığına işaret etti. Eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak bilinen taşınmazın, tarihi yapılar barındırdığına işaret edildi. Kültür Bakanlığı Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 1999 tarihli kararında, “Tekirdağ ili Merkez Yavuz Mahallesi 90 pafta, 626 ada, 1 parselde yer alan taşınmaz üzerindeki Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak kullanılan eski Askeri Kışla Binaları’nın korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, (...) Çanakkale Savaşları’nda Atatürk’ün 19. Fırkayı oluşturduğu alan olması

nedeniyle, tarihi SİT alanı olarak tesciline karar verildiğinin” ifade edildiği belirtildi. Önergede yine Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2017 tarihli kararında da “Yavuz Mahallesi, Barbarosyalı Mevkii, 1461 ada, 179 parselde (eski 626 ada 1 parsel) yer alan Maliye Hâzinesi mülkiyetindeki Eski Askeri Kışla Binaları’nın kayıtlı anıt eser olarak tescilli olduğunun” belirtildiğine vurgu yapıldı. Önergede, “Özelleştirme kapsam ve programına alınan söz konusu taşınmaz hâlâ tarihi SİT alanı mıdır? Hâlâ SİT alanı ise hangi gerekçeyle özelleştirme kapsamına alınmıştır? Bu taşınmazla ilgili tarihi SİT alanı kararı kaldırıldıysa; hangi tarihte, hangi kurumun talebi ve kararıyla ve hangi gerekçelerle kaldırılmıştır?” sorularına yanıt istendi.

ŞİMŞEK’TEN YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önergeye verdiği yanıtta, özelleştirme kapsam ve programına alınacak varlıkların, kalkınma planları, orta vadeli program, stratejik planlar ve etkin bir piyasa oluşturma hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendiğine işaret edildi. Yanıtta, şöyle denildi:

“Soru önergesinde bahsedilen taşınmaz, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup bu aşama nihai satış veya devir kararı anlamına gelmemektedir. Söz konusu taşınmazlara ilişkin detaylı teknik inceleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu taşınmazların satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine karar verilmiş olup özelleştirme hazırlık çalışmalarının sonuçlarına göre ilgili Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen yöntemlerden hangisinin uygulanacağı belirlenecektir.”