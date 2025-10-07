Tekirdağ'da yola kaya parçaları düştü

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.10.2025 16:51:00
Tekirdağ’da etkili olan yağış nedeniyle Tekirdağ-Şarköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı. Temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Tekirdağ'da zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle Tekirdağ-Şarköy kara yoluna, dağdan kopan kaya parçaları düştü.

Kentte kuvvetli yağış zaman zaman etkisini sürdürüyor. Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi ile Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi arasındaki kara yoluna, dağdan kopan kaya parçaları düştü.

Yol bir süre kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin temizleme çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda yolu kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları yönünde uyardı. 

