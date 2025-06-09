Tekirdağ'dan İstanbul'a bayram dönüşü yoğunluğu: Uzun araç kuyrukları oluştu!

Kurban Bayramı tatilini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros
Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, yaşadıkları İstanbul'a dönüyor.
Gece başlayan trafik, bugün öğle saatlerinden itibaren daha da arttı, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve üniversite kavşağında zaman zaman araç kuyrukları oluştu.
İstanbul yönündeki trafik yoğunluğu nedeniyle İl Emniyet
Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önlemlerini en üst seviyeye
çıkardı.
Polis, 81 ekip ve 455 personel ile kara yollarında görev
yaparken; İstanbul yolu üzerinde bulunan 7 kavşakta 33 ekiple çalışmalarını
sürdürüyor. Jandarma ekipleri de sorumluluk alanındaki kara yollarının önemli
noktalarında trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.