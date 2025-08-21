Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tekirdağ'ın plaka kodu ne? Tekirdağ'ın plaka numarası kaç? Tekirdağ ve ilçelerinin plaka harfleri...

21.08.2025 11:46:00

21.08.2025 11:46:00
Tekirdağ’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Tekirdağ ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Tekirdağ plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

TEKİRDAĞ'IN PLAKA KODU NEDİR?

Tekirdağ’ın plaka kodu 59 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir.
Tekirdağ’da araç plakaları, 59 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Tekirdağ Plaka Kodunun Anlamı

Tekirdağ’ın plaka kodu olan 59, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
59 sayısı, Tekirdağ’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Tekirdağ ve ilçelerinin plaka harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Çerkezköy    59 C, 59 CK
Çorlu    59 Ç, 59 CL
Ergene    59 E, 59 ER
Hayrabolu    59 H, 59 HY
Kapaklı    59 K, 59 KP
Marmaraereğlisi    59 M, 59 ME
Malkara    59 MA, 59 MK
Muratlı    59 MU, 59 MT
Saray    59 S, 59 SY
Süleymanpaşa    59 SP, 59 SU
Şarköy    59 Ş, 59 SR

