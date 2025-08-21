Tekirdağ'ın plaka kodu ne? Tekirdağ'ın plaka numarası kaç? Tekirdağ ve ilçelerinin plaka harfleri...



Tekirdağ plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

TEKİRDAĞ'IN PLAKA KODU NEDİR?

Tekirdağ’ın plaka kodu 59 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir.

Tekirdağ’da araç plakaları, 59 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Tekirdağ Plaka Kodunun Anlamı

Tekirdağ’ın plaka kodu olan 59, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

59 sayısı, Tekirdağ’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Tekirdağ ve ilçelerinin plaka harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Çerkezköy 59 C, 59 CK

Çorlu 59 Ç, 59 CL

Ergene 59 E, 59 ER

Hayrabolu 59 H, 59 HY

Kapaklı 59 K, 59 KP

Marmaraereğlisi 59 M, 59 ME

Malkara 59 MA, 59 MK

Muratlı 59 MU, 59 MT

Saray 59 S, 59 SY

Süleymanpaşa 59 SP, 59 SU

Şarköy 59 Ş, 59 SR