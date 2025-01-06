Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:02

Güncelleme: 06.01.2025 - 17:02

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 50 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları merak edildi. Peki, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, çeşitli birimlerinde çalıştırmak üzere toplamda 50 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak alımlarda, başvurular KPSS (B grubu) puan sırası esas alınarak değerlendirilecektir.

Genel ve Özel Şartlar: Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkûm olmamış olmak yer alıyor. Ayrıca, erkek adayların askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş veya ertelemiş olmaları gerekmekte. Sağlık durumu nedeniyle görevini sürekli olarak yapamayacak engelleri olmayan adaylar da başvurabilecek.

Adayların 2024 KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları şartı aranıyor. Başvurular yalnızca online sistem üzerinden alınacak ve birden fazla pozisyona başvuru yapacak kişilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuru Süreci: Başvurular, 20 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 20 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Başvurular Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin web adresi üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru için adaylar, istenen belgelerle birlikte online başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmak zorunda. Posta veya şahsen başvuru kabul edilmeyecek. Başvuru belgeleri arasında diploma, KPSS sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi belgeler yer alacak.

Başvuru Sonuçları ve Yerleştirme: Başvuru değerlendirmeleri KPSS puanları bazında yapılacak ve asil ile yedek adaylar belirlenecek. Sonuçlar, başvuru süresi bitiminden 15 iş günü sonra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin internet sitesinde ilan edilecek. Asil kazanan adaylardan, istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyenler yerine yedek adaylar yerleştirilecek. Göreve başlayan adaylar, aranan şartları taşımadığı tespit edilirse sözleşmeleri feshedilecek.