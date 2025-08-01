Tekirdağ Şarköy’de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Uçmakdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle makilik alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sabah erken saatlerde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale edilen yangının zorlu arazi şartlarına rağmen çevredeki ormanlık alana sıçraması önlendi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.