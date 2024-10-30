Tekirdağ'da alkollü sürücü traktörle 18 araca çarptı!

Çorlu’da alkollü sürücü B.Ü.'nün kullandığı traktör park halindeki 18 araca çarptı. B.Ü. hakkında işlem yapılırken, 18 araçta maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ'da alkollü sürücü traktörle 18 araca çarptı!
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İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:45

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin en büyük mahallesi Şeyhsinan’da gece saatlerinde B.Ü. idaresindeki arkasında tarım aleti takılı traktör, sokak üzerinde park halindeki araçlara çarparak seyretti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne düşen ihbarlar üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda kısım ekibi, traktörün yakalanması için harekete geçti. Ekipler, traktörü ve sürücüsünü Havuzlar Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerinde yakaladı.

Trafik polisi tarafından yapılan alkol kontrolünde, traktör sürücüsü B.Ü.’nün 3,00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan B.Ü. hakkında işlem yapıldı. 18 araçta da maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.


Etiketler: #Alkol #araç #tekirdağ #traktör

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