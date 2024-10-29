Kayseri'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Develi ilçesinde kömür yüklü kamyon, otomobile çarptı. Kazada kamyonun şoförü Ejder D. hayatını kaybederken, otomobildeki 6 kişi de yaralandı.

Kayseri'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:53

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Tekir Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ejder D. idaresindeki 38 HU 047 plakalı kömür yüklü kamyon, sürücüsü öğrenilemeyen 38 SZ 209 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kamyon şoförü Ejder D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yaralanan 6 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #kamyon #Kayseri #trafik kazası #otomobil

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